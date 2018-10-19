В угличскую школу №3 вызвали полицейских из-за подозрительного пакета

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-19T16:41:30+03:00

Оказалось, что в нем была бумага

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В угличской школе №3 остановили занятия из-за подозрительного пакета. Сюда приехали все оперативные службы.

– Учителя согласно инструкции оперативно эвакуировали детей из школы. Педагоги действовали строго в соответствии с требованиями безопасности, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Никто не пострадал.

В итоге выяснилось, что в пакете просто лежала бумага. После того, как проверки закончились, ученики вернулись в кабинеты - уроки продолжились.

Напомним, сегодня улицы около здания Пенсионного фонда в Ярославле оцепили - пошел слух, что его захватил мужчина. Оказалось, что это были учения.