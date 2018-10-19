В угличскую школу №3 вызвали полицейских из-за подозрительного пакета
В угличской школе №3 остановили занятия из-за подозрительного пакета. Сюда приехали все оперативные службы.
– Учителя согласно инструкции оперативно эвакуировали детей из школы. Педагоги действовали строго в соответствии с требованиями безопасности, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Никто не пострадал.
В итоге выяснилось, что в пакете просто лежала бумага. После того, как проверки закончились, ученики вернулись в кабинеты - уроки продолжились.
Напомним, сегодня улицы около здания Пенсионного фонда в Ярославле оцепили - пошел слух, что его захватил мужчина. Оказалось, что это были учения.