В Ярославской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку с брекетами

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-19T15:15:14+03:00

Марина Козловская ушла из дома в Тутаеве и не вернулась

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В Ярославской области полиция и волонтеры ищут пропавшую 12-летнюю Марину Козловскую. Девочка ушла из дома в Тутаеве 18 октября около 14:30. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Марина была одета в розовую курточку с серыми вставками, черные спортивные брюки и черные кроссовки с розовыми вставками.

На вид девочке 12 лет, рост около 156 см, плотного телосложения. Цвет волос темно-русый. Обычно волосы распущены, ниже плеч. Марина носит брекеты.

Отметим, ребенок уходит из дома уже не в первый раз.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая школьница или видели ее после 18 октября, просим позвонить по телефонам: 8(48533)-2-31-12 (полиция), 8(930)-1-165-165 (волонтёры)