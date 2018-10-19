2018-10-19T15:15:14+03:00
Происшествия

В Ярославской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку с брекетами

Марина Козловская ушла из дома в Тутаеве и не вернулась
Роман Рыжиков
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Ориентировка ЯРОПСО "Партизан"Ориентировка ЯРОПСО "Партизан"
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В Ярославской области полиция и волонтеры ищут пропавшую 12-летнюю Марину Козловскую. Девочка ушла из дома в Тутаеве 18 октября около 14:30. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Марина была одета в розовую курточку с серыми вставками, черные спортивные брюки и черные кроссовки с розовыми вставками.

На вид девочке 12 лет, рост около 156 см, плотного телосложения. Цвет волос темно-русый. Обычно волосы распущены, ниже плеч. Марина носит брекеты.

Отметим, ребенок уходит из дома уже не в первый раз.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая школьница или видели ее после 18 октября, просим позвонить по телефонам: 8(48533)-2-31-12 (полиция), 8(930)-1-165-165 (волонтёры)

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