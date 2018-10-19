«Общественный вердикт»: пятеро заключенных в ярославской ИК-1 объявили голодовку
Пятеро заключенных объявили голодовку в ярославской исправительной колонии №1, сообщают в фонде «Общественный вердикт». Правозащитникам об этом рассказали родственники осужденных.
- Причина - нет отопления и не оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщении на странице фонда в Фейсбуке. - Мы обратились в управление ФСИН.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин отправил в колонию сотрудника аппарата омбудсмена.
- В колонию я постараюсь приехать к концу дня, - сказал он «КП-Ярославль».
Напомним, ярославская ИК-1 стала известна после публикации видео с пытками заключенного Евгения Макарова. Сам он уже вышел на свободу.