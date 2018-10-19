«Общественный вердикт»: пятеро заключенных в ярославской ИК-1 объявили голодовку

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-19T14:43:49+03:00

Об этом правозащитникам рассказали родственники осужденных

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Пятеро заключенных объявили голодовку в ярославской исправительной колонии №1, сообщают в фонде «Общественный вердикт». Правозащитникам об этом рассказали родственники осужденных.

- Причина - нет отопления и не оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщении на странице фонда в Фейсбуке. - Мы обратились в управление ФСИН.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин отправил в колонию сотрудника аппарата омбудсмена.

- В колонию я постараюсь приехать к концу дня, - сказал он «КП-Ярославль».

Напомним, ярославская ИК-1 стала известна после публикации видео с пытками заключенного Евгения Макарова. Сам он уже вышел на свободу.