2018-10-19T14:28:46+03:00
Общество

На Резинотехнике в Ярославле появится новый спортивный стадион

Деньги на строительство уже выделены
Александр Клещев
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В Ярославле появится новый стадион. Об этом стало известно 18 октября на встрече исполняющего обязанности мэра города Ярославля Владимира Волкова с руководителями отрасли физической культуры и спорта. Спорткомплекс собираются построить на Резинотехнике. Работы начать хотят в 2019 году. Деньги на это уже заложены в бюджет.

- Ярославские спортсмены достигают самых высоких результатов. Безусловно, спорт необходимо развивать , - сказал исполняющий обязанности мэра города Ярославля Владимир Волков. - В новом стадионе будут трибуны, раздевалки и качественное покрытие.

Помимо этого, Владимир Волков рассказал, что в ближайшее время планируют заменить купол на легкоатлетическом манеже. На встрече также отметили, что около 40% ярославцев постоянно занимаются спортом, среди них 15 тысяч детей.

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