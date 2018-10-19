«Минирование» здания Пенсионного фонда оказалось масштабными учениями
Полиция опровергла информацию о террористе
В пресс-службе УМВД России по Ярославской области, что люди с оружием делали на улице ВолодарскогоФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Утром 19 октября спецслужбы Ярославля совместно с нацгвардией оцепили улицу Володарского. Бойцы с автоматами, большое количество скорых и пожарных машин вызвало панику у людей. Позже, в СМИ появились сообщения о мужчине, который заминировал здание Пенсионного фонда. Однако в полиции эту информацию быстро опровергли.
-Сегодня на улице Володарского проходили плановые учения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Помимо оцепления улицы Володарского, утром 19 октября в Ярославле планово эвакуировали ТЦ «Аура». К зданию приехало больше 10 пожарных машин, всех людей вывели в штатном порядке.