2018-10-19T12:59:47+03:00
Общество

В Ярославской области деньги со штрафов водителям пустят на ремонт дорог

Об этом сообщают в региональном правительстве
Александр Клещев
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В Ярославской области деньги со штрафов водителям пустят на ремонт дорог.В Ярославской области деньги со штрафов водителям пустят на ремонт дорог.Фото: Правительство Ярославской области
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С 2019 года водительские штрафы в Ярославской области будут направлять в дорожный фонд, сообщают в региональном правительстве. Власти направили законопроект на рассмотрение в областную Думу.

- По предварительным подсчетам, в 2019 году штрафы за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения составят 450 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Законопроект приводит местные законы в соответствие с Бюджетным кодексом.

Напомним, деньги из дорожного фонда идут на ремонт дорог общего пользования и дворов.

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