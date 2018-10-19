СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-19T12:59:47+03:00

В Ярославской области деньги со штрафов водителям пустят на ремонт дорог. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сообщают в региональном правительстве

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С 2019 года водительские штрафы в Ярославской области будут направлять в дорожный фонд, сообщают в региональном правительстве. Власти направили законопроект на рассмотрение в областную Думу.

- По предварительным подсчетам, в 2019 году штрафы за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения составят 450 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Законопроект приводит местные законы в соответствие с Бюджетным кодексом.

Напомним, деньги из дорожного фонда идут на ремонт дорог общего пользования и дворов.