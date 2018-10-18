2018-10-18T21:51:32+03:00
Спорт

«Локомотиву» для победы над «Адмиралом» хватило одного периода

Команда Дмитрия Квартальнова выиграла у дальневосточников голами второго периода
Семен ПЕТУХОВ
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Довольно тягучее начало домашнего матча ярославцев с «морфлотом» настраивало на упорное сопротивление под давлением команды Квартальнова. К тому же, в «рамке» у гостей очень удачно действовал наш земляк Антон Красоткин, несколько раз выручивший своих в сложных моментах. Наследнику победных традиций многолетнего капитана «Торпедо» и «Локомотива» очень хотелось блеснуть именно на глазах земляков.

Но удача хранила Красоткина-младшего только до середины игры. На 27-й минуте у нас удалился Пайгин, что стало роковым для гостей, получивших большинство. Наши настолько четко оборонялись, что за минуту смогли дважды угрожать воротам Красоткина. Второй шанс, выпавший Каюмову с выходом "один в ноль», был четко реализован и явно сказался на вратаре. Через пару минут затюканный атаками Красоткин не смог плотно накрыть шайбу после броска Елесина, а Апальков чуток ее подтолкнул – 2:0! И почти тут же и защита гостей оплошала, чем Апальков не преминул воспользоваться. Расстроенный Красоткин заменился, но и замена гостям не помогла, когда Денисенко точно с кистей реализовал «лишнего», причем, на это хватило всего шести секунд. В третьем периоде ярославцы как бы сбросили обороты, однако это не помешало Коновалову заработать еще один «сухарь»

«Локомотив» - «Адмирал» - 4:0(0:0;4:0;0:0)

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