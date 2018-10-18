2018-10-18T17:54:33+03:00
Общество

В Ростове поймали агрессивного вора, нападавшего на женщин

Мужчине светит до семи лет тюрьмы
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ростовском районе Ярославской области, 17 октября, по горячим следам полиция поймала мужчину, который грабил на улице женщин. Днём того же дня, преступник, находясь на улице Декабристов, напал на 38-летнюю женщину и отобрал у неё сумку с деньгами и документами. Позже, в полицию обратилась другая жертва грабителя. Вор, теперь уже на улице Ломоносова, напал на 61-летнюю пострадавшую. Он отобрал у неё сумку и пакет с продуктами.

-Общая сумма ущерба составила почти десять тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 35-летний, ранее судимый житель Вологодской области, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Преступника задержали на вокзале. Он уже купил билет и собирался уехать из Ростова. На данный момент полицейские проверяют его возможную причастность к другим подобным преступлениям. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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