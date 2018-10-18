2018-10-18T16:51:16+03:00
Общество

В Ярославле Совет отцов проверил аттракционы в "Ауре"

Ревизоры остались недовольны, хотя и не нашли серьезных нарушений
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из крупнейших торговых центров в Ярославле, 17 октября прошёл рейд, который проводили Совета отцов и представители инспекции административно-технического надзора Ярославской области. В ходе проверки особое внимание было уделено парку с аттракционами, которые находятся на территории ТЦ «Аура».

-В Ярославской области инспекцией проведено более 36 рейдов. В ходе рейдов выявляются нарушения, выдаются предписания и предостережения с целью устранения выявленных нарушений, виновные лица привлекаются к административной ответственности, - сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев.

Также, проверявшие заметили, что рядом с детским парком развлечений есть кафе, в которых продаётся алкоголь. Ревизоры признали, что это не противоречит закону, однако, с моральной точки зрения, подобные вещи неправильны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославские студенты почтили память погибших в Керчи минутой молчания
В Ростове поймали агрессивного вора, нападавшего на женщин
Мошенники вымогают деньги с предпринимателей под видом мэрии Ярославля
Росприроднадзор одобрил проект рекультивации мусорного полигона под Переславлем
В Ярославле у Леонтьевского кладбища столкнулись «ВАЗ» и «Дэу»: две девушки в больнице
Из-за ремонта моста в Ярославле на два месяца перекроют движение на Волжской набережной
Ярославец за свой счет заделал ямы на улице Университетской в Заволжском районе
Похолодание и первый снег: синоптики рассказали, когда в Ярославльт придет зима
Депутат Дмитрий Петровский предложил продать бренд «Золотое Кольцо» Москве
Мэрию Ярославля обязали убрать мусор на Красном перекопе
Промышленное шоссе в Ярославле отремонтируют до 20 октября
«Шинник» зовет ярославцев на День футбольного медведя
Депутаты высказались против тайного голосования на выборах мэра
К будущему мэру Ярославля не предъявят строгих требований по образованию и квалификации
В Ярославле на улице Корабельной водитель на «Калине» сбил пешехода
У ТЦ «Флагман» в центре Ярославля на сутки запретят парковаться
«МегаФон» поделится опытом создания «цифрового мира»
Губернатор Дмитрий Миронов выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи
Пожар на Кирова в Рыбинске: люди едва не погибли, но соседям их совсем не жалко
Ярославль переименовали в Калиново для съемок фильма по «Грозе» Островского
СК проверит информацию об избиениях в рыбинском СИЗО
Не подкуп, а мошенничество: ярославскому депутату Павлу Дыбину поменяли обвинение