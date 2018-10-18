В Ярославле Совет отцов проверил аттракционы в "Ауре"

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-18T16:51:16+03:00

Ревизоры остались недовольны, хотя и не нашли серьезных нарушений

Изменить размер текста: A A

В одном из крупнейших торговых центров в Ярославле, 17 октября прошёл рейд, который проводили Совета отцов и представители инспекции административно-технического надзора Ярославской области. В ходе проверки особое внимание было уделено парку с аттракционами, которые находятся на территории ТЦ «Аура».

-В Ярославской области инспекцией проведено более 36 рейдов. В ходе рейдов выявляются нарушения, выдаются предписания и предостережения с целью устранения выявленных нарушений, виновные лица привлекаются к административной ответственности, - сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев.

Также, проверявшие заметили, что рядом с детским парком развлечений есть кафе, в которых продаётся алкоголь. Ревизоры признали, что это не противоречит закону, однако, с моральной точки зрения, подобные вещи неправильны.