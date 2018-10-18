2018-10-18T15:30:30+03:00
Общество

Росприроднадзор одобрил проект рекультивации мусорного полигона под Переславлем

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области
Александр Клещев
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На полигоне высадят деревья после того, как разберутся с мусором.На полигоне высадят деревья после того, как разберутся с мусором.Фото: Правительство Ярославской области
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Росприроднадзор одобрил проект рекультивации мусорного полигона в у деревни Красное под Переславлем, сообщают в правительстве Ярославской области. Его закрыли в июне 2017 года из-за несоответствия требованиям экологической безопасности.

- Мы продолжаем работу по включению рекультивации полигона в федеральный проект «Чистая страна», - рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. - Для проведения всего комплекса мероприятий необходимо около 300 миллионов рублей.

По проекту полигон должны рекультивировать за два года. Сначала разберутся с мусором - его утрамбуют, пересыплют, и утилизируют стоки и мусорные газы. Затем сюда завезут грунт и высадят деревья.

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