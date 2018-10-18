В Ярославле у Леонтьевского кладбища столкнулись «ВАЗ» и «Дэу»: две девушки в больнице

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-18T14:13:51+03:00

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области

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В Ярославле столкнулись «ВАЗ 2114» и «Дэу Нексия», сообщают в УМВД по Ярославской области. Авария случилась накануне, 17 октября, около полуночи, на перекрестке Угличской и Чехова неподалеку от Леонтьевского кладбища.

- Две девушки, которые ехали в автомобиле «ВАЗ», госпитализированы с травмами, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Водитель «четырнадцатой», 18-летний молодой человек, пострадал не так сильно - его отпустили лечиться домой. Сейчас Госавтоинспекция высняет обстоятельства аварии. Напомним, в этот же день на улице Корабельной сбили пешехода.