2018-10-18T14:13:51+03:00
Общество

В Ярославле у Леонтьевского кладбища столкнулись «ВАЗ» и «Дэу»: две девушки в больнице

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
Александр Клещев
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В Ярославле столкнулись «ВАЗ 2114» и «Дэу Нексия», сообщают в УМВД по Ярославской области. Авария случилась накануне, 17 октября, около полуночи, на перекрестке Угличской и Чехова неподалеку от Леонтьевского кладбища.

- Две девушки, которые ехали в автомобиле «ВАЗ», госпитализированы с травмами, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Водитель «четырнадцатой», 18-летний молодой человек, пострадал не так сильно - его отпустили лечиться домой. Сейчас Госавтоинспекция высняет обстоятельства аварии. Напомним, в этот же день на улице Корабельной сбили пешехода.

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