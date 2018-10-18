Из-за ремонта моста в Ярославле на два месяца перекроют движение на Волжской набережной
В Ярославле с 22 октября запретят ездить по Волжской набережной. Ограничения будут действовать на участке верхнего яруса набережной – от дома №5 до дома №11. Также нельзя будет проехать по Волжскому спуску.
- Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - предупредили в мэрии города..
Запрет будет действовать до 31 декабря. Причиной стало то, что в этом месте запланированы ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами». В этом году мост укрепят, а в следующем, возможно, сделают его капитальный ремонт.