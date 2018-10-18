2018-10-18T11:58:44+03:00
Общество

Из-за ремонта моста в Ярославле на два месяца перекроют движение на Волжской набережной

Ограничение будет действовать на участие у Арсенальной башни
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На Волжской набережной в Ярославле перекроют движение транспорта.На Волжской набережной в Ярославле перекроют движение транспорта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле с 22 октября запретят ездить по Волжской набережной. Ограничения будут действовать на участке верхнего яруса набережной – от дома №5 до дома №11. Также нельзя будет проехать по Волжскому спуску.

- Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - предупредили в мэрии города..

Запрет будет действовать до 31 декабря. Причиной стало то, что в этом месте запланированы ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами». В этом году мост укрепят, а в следующем, возможно, сделают его капитальный ремонт.

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