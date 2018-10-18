2018-10-18T11:45:59+03:00
Общество

Ярославец за свой счет заделал ямы на улице Университетской в Заволжском районе

Водители пишут об этом в соцсетях
Александр Клещев
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Рабочих наняли сделать только половину дороги. Фото: «Дороги Ярославля» / facebook.com.Рабочих наняли сделать только половину дороги. Фото: «Дороги Ярославля» / facebook.com.
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Ярославец за свой счет заделал ямы на улице Университетской в Заволжском районе. Водители хвалят доброго человека в соцсетях. Правда, есть один нюанс - рабочих наняли сделать только половину дороги.

- Рабочий объяснил, что заказчик ездит по ней только в одну сторону, - пишет Евгений Куртынов в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке. - Билет в один конец!!! Но все равно уважуха и очередной позор власти!

В комментариях ярославцы предположили, что человека, который сделал дорогу на свои деньги оштрафуют - за то, что ремонтировали не по технологии и без проекта. А на полученные средства закатают ямы на второй половине улицы.

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