Похолодание и первый снег: синоптики рассказали, когда в Ярославльт придет зима

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-18T11:20:50+03:00

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Потепления в Ярославле больше не будет. Начиная с пятницы, 19 октября, в области начнет постепенно холодать. В выходные и в начале следующей недели столбик термометра днем будет показывать только 7-8 градусов. 26, 27, 28 октября температура воздуха прогнозируется еще меньше - 4-5 градусов. И практически всю неделю – дожди. А уже на последней неделе октября, начиная с воскресенья, 28 октября, синоптики ждут отрицательные температуры и первый снег. Днем ожидается минус 2-3 градуса, ночью – от минус 4 до минус 12. К тому же, начиная с 25 октября, будет довольно ветрено.

Между тем, можно сказать, что погода и так довольно долго баловала ярославцев теплом. В прошлом году первый снег в регионе выпал уже 21 октября.