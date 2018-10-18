Мэрию Ярославля обязали убрать мусор на Красном перекопе
Прокуратура нашла здесь несколько несанкционированных свалок
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Прокуратура Красноперекопского района Ярославля проверила, как здесь обстоят дела с экологией. И нашла несколько несанкционированных свалок.
- От улицы Стачек и далее вдоль забора АО «Красный Перекоп», а также по ул. Зеленцовской в сторону Петропавловского парка и в сторону ул. Мамонтова обнаружены места несанкционированного размещения мусора и строительных отходов, - сообщают в пресс-службе ведомства.
В итоге еще в сентябре прокуратура потребовала от районной администрации убрать весь найденный мусор. Сейчас то, что будут делать чиновники по этому вопросу, в ведомстве контролируют.