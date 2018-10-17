Промышленное шоссе в Ярославле отремонтируют до 20 октября

СЕГОДНЯ 22:36 2018-10-17T22:36:55+03:00

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Промышленное шоссе отремонтируют до 20 октября, сообщают в мэрии Ярославля. Дорогу делает вологодское «Дорожное управление».

— В этом году мы уже уложили порядка 370 тысяч квадратных метров асфальта. Осталось уложить около 5 тысяч, — рассказал генеральный директор «Дорожного управления» Виктор Смирнов. — В субботу мы планируем завершить все работы по ремонту дорог в рамках этого контракта.

Промышленное шоссе ремонтируют на деньги владельца компании «Р-Фарм», миллардера Алексея Репика. Он прописался в Ярославской области, и 400 миллионов от налогов, которые он заплатил, пошли на ремонт дорог. Промышленное шоссе обошлось в 110 миллионов.