«Шинник» зовет ярославцев на День футбольного медведя
«Шинник» зовет ярославцев на День футбольного медведя. Праздник пройдет в субботу, 20 октября. В этот день клуб играет с «Лучом-Энергией» из Владивостока.
- Болельщикам необходимо прийти в медвежьей атрибутике и поддержать нашу любимую команду. Это может быть свитер с изображением медведя, шапка болельщика или медвежьи лапы! - говорится в сообщений на сайте «Шинника». - Самые активные и экстравагантные болельщики станут обладателями специальных призов.
За час до игры, в 14 часов, у западной трибуны начнут развлекать болельщиков - организуют Zumba-party, Footdarts и настольный футбол. А для детей пройдут конкурсы и викторины.