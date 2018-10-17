СЕГОДНЯ 21:36 2018-10-17T21:36:24+03:00

Он пройдет 20 октября - в этот день клуб играет с «Лучом»

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«Шинник» зовет ярославцев на День футбольного медведя. Праздник пройдет в субботу, 20 октября. В этот день клуб играет с «Лучом-Энергией» из Владивостока.

- Болельщикам необходимо прийти в медвежьей атрибутике и поддержать нашу любимую команду. Это может быть свитер с изображением медведя, шапка болельщика или медвежьи лапы! - говорится в сообщений на сайте «Шинника». - Самые активные и экстравагантные болельщики станут обладателями специальных призов.

За час до игры, в 14 часов, у западной трибуны начнут развлекать болельщиков - организуют Zumba-party, Footdarts и настольный футбол. А для детей пройдут конкурсы и викторины.