2018-10-17T21:36:24+03:00
Спорт

«Шинник» зовет ярославцев на День футбольного медведя

Он пройдет 20 октября - в этот день клуб играет с «Лучом»
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Шинник» зовет ярославцев на День футбольного медведя. Праздник пройдет в субботу, 20 октября. В этот день клуб играет с «Лучом-Энергией» из Владивостока.

- Болельщикам необходимо прийти в медвежьей атрибутике и поддержать нашу любимую команду. Это может быть свитер с изображением медведя, шапка болельщика или медвежьи лапы! - говорится в сообщений на сайте «Шинника». - Самые активные и экстравагантные болельщики станут обладателями специальных призов.

За час до игры, в 14 часов, у западной трибуны начнут развлекать болельщиков - организуют Zumba-party, Footdarts и настольный футбол. А для детей пройдут конкурсы и викторины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24