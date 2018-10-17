Депутаты высказались против тайного голосования на выборах мэра

СЕГОДНЯ 20:17 2018-10-17T20:17:36+03:00

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Постоянная комиссия по вопросам городского самоуправления муниципалитета Ярославля не поддержала предложение депутата Ильи Советова о тайных выборах мэра города. Заседание прошло сегодня, 17 октября.

Илья Советов предлагал заменить открытое поименное голосование на тайное, чтобы депутаты, которые выбирают главу Ярославля, не испытывали давления сверху. В пояснительной записке к проекту изменений говорится, что для вступления их в силу не потребуются дополнительные бюджетные затраты и изменения в законодательстве.

Решение комиссии носит лишь рекомендательный характер. Точку в этом вопросе поставят депутаты на заседании муниципалитета.