Депутаты высказались против тайного голосования на выборах мэра
Постоянная комиссия по вопросам городского самоуправления муниципалитета Ярославля не поддержала предложение депутата Ильи Советова о тайных выборах мэра города. Заседание прошло сегодня, 17 октября.
Илья Советов предлагал заменить открытое поименное голосование на тайное, чтобы депутаты, которые выбирают главу Ярославля, не испытывали давления сверху. В пояснительной записке к проекту изменений говорится, что для вступления их в силу не потребуются дополнительные бюджетные затраты и изменения в законодательстве.
Решение комиссии носит лишь рекомендательный характер. Точку в этом вопросе поставят депутаты на заседании муниципалитета.