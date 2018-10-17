К будущему мэру Ярославля не предъявят строгих требований по образованию и квалификации

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-17T19:54:59+03:00

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В Ярославле собираются смягчить требования к кандидатам на пост мэра. В частности, предлагается исключить из обязательных условий наличия высшего профессионального образования в области государственного и муниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук, а также наличия опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук, хозяйственного управления и (или) стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления не менее семи лет. Эти изменения 17 октября одобрила комиссия муниципалитета Ярославля по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

- Данные изменения связаны с тем, что состоялось решение Верховного суда, которое подкорректировало ранее принятое положение. И сейчас мы обязательные требования по образованию и квалификации оставляем в качестве предпочтений. Соответственно, они не будут столь строгим инструментом при отборе кандидатур, - прокомментировал председатель комиссии Олег Ненилин.

Окончание решение по этому вопросу муниципалитет Ярославля должен принять в ближайшее время.

Напомним, после ухода с поста Владимира Слепцова будет объявлен конкурс среди желающих занять кресло градоначальника. Главным претендентом считается заместитель мэра по градостроительству Владимир Волков, который сейчас исполняет обязанности главы города. Кстати, у нас на сайте идет опрос, кого лично вы хотели бы сделать мэром Ярославля.