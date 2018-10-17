В Ярославле на улице Корабельной водитель на «Калине» сбил пешехода

СЕГОДНЯ 19:45 2018-10-17T19:46:12+03:00

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В Ярославле водитель на «Ладе Калине» сбил пешехода, сообщают в УМВД по Ярославской области. ДТП произошло сегодня, 17 октября, около 12 часов 30 минут, на улице Корабельной во Фрунзенском районе.

- В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Другие детали происшествия пока что не уточняются. Напомним, накануне, 16 октября, под Рыбинском на окружной дороге столкнулись сразу три иномарки. 61-летняя пассажирка одной из иномарок попала в больницу с травмаи.