2018-10-17T18:13:04+03:00
Общество

У ТЦ «Флагман» в центре Ярославля на сутки запретят парковаться

В сквере напротив будут открывать памятник 100-летию ВЛКСМ
Александр Клещев
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У ТЦ «Флагман» на улице Республиканский на день запретят парковаться, сообщают в мэрии Ярославля.

- Ограничение остановки и стояник транспортных средства вводится в связи с проведением торжественного открытия памятного знака посвящённого 100-летию ВЛКСМ в сквере «Встреча», - сообщают в пресс-службе городской администрации. - Запрет будет действовать 26 октября с 7 до 17 часов.

Напомним, в сквере сейчас устанавливают монумент по проекту которого создали Леонид и Елизавета Малафеевские. Его выбрали 16 марта. Тогда вариант, предложенный авторами, назвали неокончательным.

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