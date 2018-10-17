«МегаФон» поделится опытом создания «цифрового мира»

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-17T17:17:17+03:00

17-19 октября в Ярославле проходит X Юбилейная Конференция «Цифровое государство: новые подходы к управлению и безопасности»

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Компания «МегаФон» примет участие в обсуждении вопроса законодательного регулирования выдачи электронной подписи, основываясь на собственном опыте предоставления услуги в масштабах всей России.

Конференция, посвященная вопросам развития в Российской Федерации цифровой экономики, электронных услуг и услуг в области информационной безопасности, собрала порядка 250 экспертов – представителей контролирующих органов, разработчиков средств защиты информации, удостоверяющих центров, электронных площадок. В числе главных тем для обсуждения – новые законопроекты об электронном документообороте, обзор нормативно-правовых актов в области информационной безопасности и PKI (Public Key Infrastructure – «инфраструктура открытых ключей»), возможности развития электронной коммерции, применение биометрии для безопасной идентификации пользователей цифровых услуг и т.д.

О примерах внедрения цифровых технологий и обеспечения защиты пользователей расскажет руководитель Удостоверяющего центра ПАО «МегаФон» Игорь Поздняков, который выступит с докладом «Опыт реализации PKI-инфраструктуры в масштабах федеральной компании. Мобильная электронная подпись»

«Спрос на услугу «Мобильная электронная подпись» постоянно растет. Это связано с ее удобством: электронные документы можно подписывать в любой точке планеты с помощью мобильного телефона или планшета. Мир становится цифровым, и все понимают, что рынок уже не будет прежним. Вместе с тем возрастают требования к безопасности использования таких услуг – при том, что необходимо соблюдать баланс между интересами участников и регуляторов рынка. Представляя на конференции свой опыт применения новых технологий, мы хотим ускорить поиск компромиссных решений важных вопросов, связанных с построением цифрового государства», – отмечает Игорь Поздняков.

Конференция проводится Ассоциацией РОСЭУ, Ассоциацией Электронных Торговых Площадок, Ассоциацией «РусКрипто», компанией «Цифровые технологии» и Академией Информационных Систем при поддержке Правительства Ярославской области, Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), АНО «Цифровая экономика» и Фонда Сколково.