2018-10-17T15:58:06+03:00
Общество

Губернатор Дмитрий Миронов выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи

Он отправил телеграмму главе Республики Крым Сергею Аксенову
Александр Клещев
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил телеграмму главе Республики Крым Сергею Аксенову после сообщения о трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщают в правительстве области.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв взрыва в Керченском политехническом колледже. Ярославцы потрясены случившейся трагедией, искренне сопереживают жителям Республики Крым. Желаю душевных сил всем, кого коснулась тяжелая утрата. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - приводит текст телеграммы пресс-служба областной администрации.

Правительство находится на связи с крымским властями - на тот случай, если понадобится какая-либо помощь. Кроме того, уже сейчас в Ярославской области заработала антитерростическая комиссия - на ней обсуждают, как усилить контроль за безопасностью в местах массового скопления людей.

Сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже около 11.25 прогремел взрыв. Погибло 13 человек, пострадало 50. Власти назвали случившееся терактом.

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