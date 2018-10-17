Пожар на Кирова в Рыбинске: люди едва не погибли, но соседям их совсем не жалко
Сегодня днем, 17 октября, на улице Кирова в Рыбинске вспыхнул пожар. Загорелась квартира на 9 этаже жилого дома. По рассказам очевидцев, пламя моментально охватило помещение и жильцы, мужчина и женщина, бросились спасаться на балкон.
Когда огонь начал бить через окна, женщина спустилась по пожарной лестнице вдоль балконов на пару этажей ниже, а мужчина перелез на соседний балкон.
В социальных сетях обсуждают происшествие: некоторые утверждают, что люди, жившие в квартире, где случился пожар, постоянно пили.
- Я за последние десять лет видел их трезвыми только два раза, - пишет Владимир Соловьев в группе «Подслушано в Рыбинске» в Вконтакте.
- Их жизни никому не нужны, даже Господу! - пишет соседка погорельцев Светлана.
Тем не менее, нашлись и те, кто больше сочувствует погорельцам, чем соседям, чьи квартиры залиты во время тушения пожара. Все-таки, человеческая жизнь важнее.
Причины возгорания устанавливаются.