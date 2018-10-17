СК проверит информацию об избиениях в рыбинском СИЗО

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-17T13:45:45+03:00

По данным правозащитников, они происходили в 2016-2017 годах

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Следственное управление СКР по Ярославской области проверит информацию об избиении заключенного Фурхатбека Юлдашева в рыбинском СИЗО-2. К следователям с заявлением обратились юристы фонда «Общественный вердикт».

- Проверка проводится по обращению правозащитников, - сообщают в пресс-службе СКР.

По данным правозащитников, Юлдашева избивали в 2016-2017 годах. Сейчас он продолжает отбывать наказание в Ярославской области.

Напомним, 2 октября на свободу вышел Евгений Макаров. После публикации видео, где его пытают сотрудники колонии, было возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас больше десяти бывших сотрудников ФСИН находятся под стражей.