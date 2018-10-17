2018-10-17T12:56:11+03:00
Происшествия

Не подкуп, а мошенничество: ярославскому депутату Павлу Дыбину поменяли обвинение

Адвокаты подали ходатайство об освобождении своего подзащитного из СИЗО
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Павел Дыбин.Павел Дыбин.
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Павел Дыбин через своих адвокатов подал следователю ходатайство об изменении меры пресечения.

- Статья, по которой его обвиняют, переквалифицирована с коммерческого подкупа на мошенничество. Поэтому мы ходатайствуем о том, чтобы для нашего подзащитного была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, - пояснил защитник Павла Дыбина, адвокат Александр Толянин.

Ходатайство адвокаты передали следователям 16 октября, ответ еще не получили.

В следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области от комментариев на этот счет воздерживаются. Между тем, как сообщил «КП-Ярославль» источник в правоохранительных органах, переквалификация действий подозреваемого в данной ситуации практически ничего не меняет.

Напомним, бывшего депутата Ярославской областной Думы Павла Дыбина подозревают в том, что он получил от представителя коммерческой организации более 1 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в аукционах, проводимых муниципальным «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ», и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов. На время расследования дела Павел Дыбин помещен в СИЗО. Сам он с обвинениями в свой адрес не согласен.

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