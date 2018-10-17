Девушка с татуировкой дракона пропала в Ярославле

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-17T12:52:05+03:00

Наталья Пантина пропала 3 октября в Брагино, с тех пор ее местонахождение неизвестно

Изменить размер текста: A A

Полиция и волонтеры ищут пропавшую две недели назад в Брагино 30-летнюю Наталью Пантину. Девушка может находиться в любом городе страны.

На вид Наталье 25-30 лет, рост около 175 сантиметров, телосложение худощавое. У девушки русые с сединой волосы до плеч, на левой руке татуировка дракона, а на правой – весы.

Пропавшая была одета в серую оранжевую кожанку, толстовку с капюшоном, и зеленую футболку под ней. На ногах серые джинсы и красно-оранжевые кроссовки с белыми шнурками.

Волонтерам нужна помощь добровольцев.

Если вы видели Наталью или знаете, где она может находиться, просим обратиться в полицию по телефонам: 8(4852)-55-02-02, 8(4852)-55-21-93, или позвонить волонтерам на номер 8(930)-1-165-165