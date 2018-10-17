В Рыбинске продлили ограничение движения по Крестовой

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-17T11:37:22+03:00

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В Рыбинске продлили срок ограничения движения в районе пересечения улиц Крестовой и Стоялой. Это связано с работами по укладке брусчатки на проезжей части. На это потребуется пять дней. Еще несколько – для того, чтобы покрытие устоялось.

Из-за работ изменились маршруты общественного транспорта. Так, автобусы № 1, 2, 3, 10, 15, 27, 33-т, 108, 107, 114, 179, 180 пойдут по улицам Пушкина, Герцена, Бульварной и дальше по привычному пути.

№ 5, 8-т, 18-т, 29, 109 - по улицам Герцена, Бульварная (без остановки), Соборная площадь и далее своими маршрутами. Отметим, на обратном пути на Бульварной остановка будет. Здесь появится две дополнительные остановки: у дома № 1 и на противоположной стороне дома № 10.

Первый, четвертый, пятый и шестой троллейбусы будут двигаться по Пушкина, Герцена, Горького и дальше по своему маршруту.