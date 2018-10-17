На Береговой в Угличе вспыхнули лодочные гаражи
На тушение отправили три пожарные машины
Пламя уничтожило два гаражаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Во вторник, 16 октября, в Угличе, в микрорайоне «Цветочный» случился пожар. На улице Береговой загорелись лодочные гаражи. Сообщение о бедствии поступило на пульт МЧС около половины второго. На место немедленно отправили три пожарные машины.
С огнем боролись шесть человек. Уже через восемь минут после звонка спасателям была объявлена локализация. Полностью пламя потушили только в начале четвертого.
В результате два лодочных гаража на площади 64 квадратных метра полностью сгорели. К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты