В Рыбинске форточник пытался ограбить коммуналку, но соседи ему помешали

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-17T10:32:25+03:00

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Жильцы одного из домов по улице Молодогвардейцев в Рыбинске предотвратили крупную кражу. Люди увидели распахнутое окно на первом этаже и вызвали полицейских. Оказалось, не зря.

Когда патрульные прибыли на место, в комнате уже никого не было. Однако, далеко вор уйти не успел – в соседней комнате в обнимку с телевизором, музыкальным центром и другой техникой отсиживался 27-летний молодой человек. В общей сложности он пытался вынести технику на 40 тысяч рублей.

Раньше злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь на него завели новое уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о мере пресечения. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям