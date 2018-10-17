2018-10-17T10:20:05+03:00
Общество

В Ярославской области до 2021 года построят новый хлебозавод

Об этом сообщают в правительстве региона
Александр Клещев
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Компания «Овсбей» - ярославская.Компания «Овсбей» - ярославская.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области до 2021 года построят новый хлебозавод, сообщают в правительстве региона. На нем будут делать хлеб и кондитерские изделия из натуральных продуктов. Соответствующе соглашение заключили правительство, местная корпорация развития и компания «Овсбей». Завод появится в Ярославском районе.

- В рамках проекта будут построены производственный корпус и складское помещение, подведены коммуникации. Также планируется организовать промышленный парк для небольших производителей продуктов питания, - сообщают в пресс-службе областной администрации.

Компания «Овсбей» - ярославская. Выпускает хлеб и кондитерские изделия и поставляет эти товары в крупные продовольственные сети страны.

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