Ярославские дети нарисуют коррупцию

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-17T09:10:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославское Следственное управление объявило конкурс детских рисунков на совсем не детскую тему – коррупция. Как дети видят коррупцию и как родители им объяснят, что это такое, - исход весьма интересен.

- Рисунок выполняется на листе формата А-3 и в обязательном порядке должен сопровождаться информацией о фамилии, имени и отчестве конкурсанта, сведениями о дошкольном учреждении или школе (классе), - рассказали в пресс-службе ярославских следователей.

А после того, как все краски высохнут, а карандаши ровным слоем покроют бумагу, рисунок нужно будет отнести в Следственное управление, которое находится в доме 30а по улице Республиканской в Ярославле. Сделать это нужно до 31 октября. А потом больше месяца ждать результатов – итоги опубликуют на сайте ведомства только 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. Само собой, победители получат подарки.

Конкурс детских рисунков на тему коррупции также интересен тем, как будут выбирать лучших. Если следовать законам против этой самой коррупции, процедура выбора и представление кандидатов должны быть максимально прозрачными. Иначе организаторов могут обвинить в создании коррупциногенных факторов. Хотя вряд ли детские рисунки будут оценивать по всей строгости закона и представлять наравне с тендерами и аукционами.