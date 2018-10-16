2018-10-16T22:07:18+03:00
Общество

В Ярославле ищут мужчину с вытатуированным перстнем

Дмитрий Петров пропал 12 октября
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: ЯрСпасФото: ЯрСпас
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В пятницу, 12 октября, в Ярославле пропал человек – 46-летний Дмитрий Петров. Около шести вечера он ушел из дома в Дзержинском районе и до сих пор его не могут найти. Мужчине может потребоваться медицинская помощь.

Дмитрий Петров высокий, рост 186 сантиметров, среднего телосложения. Глаза карие, волосы темно-русые.

Особая примета – тату в виде перстня на среднем пальце одной из рук.

Мужчина может быть одет в темную кожаную куртку с капюшоном и серебристой молнией, коричневые штаны и черные ботинки.

Если кто-то видел его после шести вечера 12 октября, знает или предполагает, где он может находиться, стоит рассказать об этом полиции, спасателям по номерам 02, 102 или 112. Или позвонить на горячую линию ЯрСпаса – 8-910-964-08-38.

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