2018-10-17T08:02:22+03:00
Общество

Мертвые насекомые или радиация: ярославские фирмы могли паковать опасную фасоль

Продукты не проверяли, как того требует закон
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Фасоль могла быть очень опаснойФасоль могла быть очень опаснойФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ярославская прокуратура нашла две фирмы с опасными продуктами. Общества с ограниченной ответственностью «Карачиха» и «Ярославский бакалейщик» по документам фасовщики. Но вот можно ли то, что в упаковке, передавать на продажу, они проверять забывали. Их фасоль вполне могла содержать мертвых насекомых, опасный радионуклид цезий-137 и другие вредные примеси. Никто не проверял, нет ли их там. А «Ярославский бакалейщик» еще экономил на проверке чечевицы.

- Действующим законодательством предусмотрено, что зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки соответствия на показатели токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, зараженности вредителями, которые не должны превышать предельно допустимых уровней, - разъяснили в ярославской прокуратуре.

Руководители этих обществ с ограниченной ответственностью получили предупреждения о прокуратуры, которая будет контролировать, как они исправят свои нарушения. Иначе ответственность станет неограниченной.

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