2018-10-16T21:02:26+03:00
Общество

Наказали за мастерство: житель Ярославской области поплатился за самодельный кастет

Мужчину поймали на вокзале
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Мужчина поплатился за самодельный кастетМужчина поплатился за самодельный кастетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле полиция обезвредила потенциально опасного мужчину с кастетом. На железнодорожном вокзале стражи порядка забрали самодельный кастет у 51-летнего жителя Тутаевского района.

- В суде установлено, что обвиняемый, находясь по месту своего жительства в одной из деревень Тутаевского района, в собственном доме, используя в качестве инструмента напильник и сварочный аппарат, из подручных средств изготовил кастет, являющийся, по заключению экспертизы, холодным оружием ударно-раздробляющего действия, - объяснили в ярославской прокуратуре.

Мужчина спокойно носил этот кастет с собой, пока его не заметили полицейские на Ярославле-Главном. За незаконное изготовление холодного оружия мужчине придется потратить 180 часов на обязательные работы.

Напомним, вокзал Ярославль-Главный стал объектом культурного наследия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле ищут мужчину с вытатуированным перстнем
Три машины, двое пострадавших: утро в Рыбинском районе омрачила авария
Остались у разбитого окна: два друга попытались ограбить супермаркет ночью
Ярославский мусор на Скоково раздробят ради экологии
«Волков-плазу» в центре Ярославля достроят к следующему лету
Власти предложили исключить 34 дома в Ярославской области из программы капремонта
Рыбинский детский технопарк «Кванториум» занял лидирующие позиции в Российском рейтинге
Ярославским военным рассказали, что наркотики – это плохо
В Ярославле наркоман избил прохожего, отобрал ключи от квартиры и ограбил семью
Мошенники чуть не заставили судебных приставов снять чужие миллионы с помощью фальшивых исполнительных листов
За Волгой на остановке «Линейная» в Ярославле появится долгожданный светофор
Ярославль-Главный официально стал объектом культурного наследия