Наказали за мастерство: житель Ярославской области поплатился за самодельный кастет

СЕГОДНЯ 21:02 2018-10-16T21:02:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле полиция обезвредила потенциально опасного мужчину с кастетом. На железнодорожном вокзале стражи порядка забрали самодельный кастет у 51-летнего жителя Тутаевского района.

- В суде установлено, что обвиняемый, находясь по месту своего жительства в одной из деревень Тутаевского района, в собственном доме, используя в качестве инструмента напильник и сварочный аппарат, из подручных средств изготовил кастет, являющийся, по заключению экспертизы, холодным оружием ударно-раздробляющего действия, - объяснили в ярославской прокуратуре.

Мужчина спокойно носил этот кастет с собой, пока его не заметили полицейские на Ярославле-Главном. За незаконное изготовление холодного оружия мужчине придется потратить 180 часов на обязательные работы.

Напомним, вокзал Ярославль-Главный стал объектом культурного наследия.