2018-10-16T20:08:07+03:00
Происшествия

Три машины, двое пострадавших: утро в Рыбинском районе омрачила авария

Двое водителей оказались ровесниками
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Удар был достаточно сильныйУдар был достаточно сильныйФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 16 октября, утром на рыбинской окружной дороге, в районе деревни Узково, столкнулись три иномарки. Водители «Мазды», «Кии» и «Санг Йонга» достаточно сильно ударились во время аварии. 61-летняя женщина из Мазды пострадала больше всех – ее положили в больницу. Два водителя-ровесника из двух других машин оказались более удачливыми. Водителя «Санг Йонга» отпустили на амбулаторное лечение. А третьему даже не понадобилась медицинская помощь.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. Сотрудниками полиции проводятся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в ярославской полиции.

Напомним, за день до этого женщина с ребенком пострадали в аварии с Камазом.

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