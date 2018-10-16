Три машины, двое пострадавших: утро в Рыбинском районе омрачила авария

СЕГОДНЯ 19:59 2018-10-16T20:08:07+03:00

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Во вторник, 16 октября, утром на рыбинской окружной дороге, в районе деревни Узково, столкнулись три иномарки. Водители «Мазды», «Кии» и «Санг Йонга» достаточно сильно ударились во время аварии. 61-летняя женщина из Мазды пострадала больше всех – ее положили в больницу. Два водителя-ровесника из двух других машин оказались более удачливыми. Водителя «Санг Йонга» отпустили на амбулаторное лечение. А третьему даже не понадобилась медицинская помощь.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. Сотрудниками полиции проводятся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в ярославской полиции.

Напомним, за день до этого женщина с ребенком пострадали в аварии с Камазом.