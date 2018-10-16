Остались у разбитого окна: два друга попытались ограбить супермаркет ночью

16 Окт. 19:18 2018-10-16T19:18:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром воскресенья, 14 октября, в деревне Кузнечиха поймали двух голодных грабителей. Мужчины решили полакомиться продуктами из сетевого супермаркета. После полуночи. ЧОП получил тревожный звонок в 00:18. А через шесть минут одного из воришек настигла кара в лице охранника. Он стоял у разбитого окна магазина и явно выглядел подозрительно. После того, как охранники задержали первого ночного гуляку, оказалось, что есть и второй. Тот был уже внутри магазина и как раз его ждал первый у разбитого окна. Крот попытался вылезти из магазина, но, увидев, что у его друга появилась компания, резко передумал.

- Охранник запросил помощь дублирующего экипажа, а так же вызвал сотрудников полиции, - рассказали в охранной организации. - После прибытия второго охранника объект был заблокирован с обеих сторон.

Общими усилиями полиция и охрана задержали и второго воришку. Оба мужчины после неудачного похода за покупками отправились под конвоем в полицию.