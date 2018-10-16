Ярославский мусор на Скоково раздробят ради экологии

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-16T18:27:45+03:00

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На ярославском полигоне «Скоково» построят комплекс для дробления мусора. Там будут измельчать мусор от строительства и сноса зданий. Уже выбрали подрядчика – ООО «Каркас» - и назначили дату старта стройки – 23 октября.

– Общая стоимость комплекса – 52,5 миллиона рублей, из которых 50,8 миллиона – средства федерального и областного бюджетов, – рассказал Константин Симонов, генеральный директор АО «Скоково». – В рамках проекта будут проведены монтаж быстровозводимой конструкции под дробильное оборудование, земляные работы и подготовка площадки. Затем будут установлены щековая дробилка для бетона, линия для переработки автомобильных шин ЛПШ-400 и шредер роторный по переработке древесины.

По приблизительным подсчетам, в Ярославской области каждый год появляется более 500 тысяч тонн строительного мусора. Дробилка сможет измельчить от 20 до 40 кубометров бетона в час. Новое оборудование уменьшит общий объем гор мусора. Также измельченные отходы будут использовать как посыпку для остального мусора, чтобы они не горели и не загрязняли землю и воздух.