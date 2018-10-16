Власти предложили исключить 34 дома в Ярославской области из программы капремонта

16 Окт. 17:36 2018-10-16T17:36:52+03:00

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На заседании комитета по ЖКК, энергетике, экологии и природопользованию депутаты Ярославской областной Думы обсудили обновленную программу капремонта. Первый заместитель директора департамента ЖКХ Олег Вараксин предложил исключить из нее 34 дома.

Эти дома не хотят ремонтировать: 26 из них признаны аварийными, у остальных износ основных конструктивных элементов - больше 70 процентов.

- Дома должны попасть под расселение, а средства, собранные на капремонт за последние несколько лет, возвращены жильцам, - отметил заместитель Председателя Думы Виктор Волончунас.

Напомним, недавно ярославцы повесили плакат с надписью «Фонду капремонта - позор!» на здание прокуратуры Ленинского района.