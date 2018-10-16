Рыбинский детский технопарк «Кванториум» занял лидирующие позиции в Российском рейтинге

16 Окт. 17:28 2018-10-16T17:28:39+03:00

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Детский технопарк «Кванториум», который находится в Рыбинске, по данным специального рейтинга, вошел в двадцатку лидеров со всей России. Критериями для попадания на верхние строчки стали количество воспитанников и общее число побед на различных конкурсах. Дети, которые занимаются в «Кванториуме» уже освоили ведущие технологии программирования, 3D-моделирование, научились обращаться со спецтехникой.

– Для региональных предприятий технопарк – своеобразная кузница кадров, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Одна из основных задач «Кванториума» – научить детей основам проектирования, помочь в изобретении технических устройств, которые необходимы обществу.

На сегодняшний день Рыбинскому технопарку уже год, он появился в Ярославской области осенью 2017 года. В «Кванториуме» занимается больше 800 детей. В 2019 году запланировано открытие второго технопарка в области, он появится в Ярославле.