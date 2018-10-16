2018-10-16T17:18:43+03:00
Происшествия

Ярославским военным рассказали, что наркотики – это плохо

Сотрудники наркоконтроля провели профилактическую работу с военнослужащими
Роман Рыжиков
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400 военных прослушали лекцию о вреде наркотиков400 военных прослушали лекцию о вреде наркотиковФото: УМВД по Ярославской области
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В одной из войсковых частей на территории Ярославской области прошло мероприятие антинаркотической направленности. Военнослужащим сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области рассказали о том, как распознать наркомана, о вреде психоактивных веществ и объяснили, что ждет за употребление и распространение.

Отметим, что перед поступлением на службу, военных проверяют, не являются ли они наркопотребителями.

Вообще, такие мероприятия проводятся постоянно, чтобы предупредить распространение наркомании среди молодежи.

Напомним, наркоман, который избил прохожего, отнял ключи от квартиры и ограбил его семью, так и не признал свою вину в суде. А жители частного сектора в Красноперекопском районе вынуждены вырубать кусты вдоль неосвещенных дорог, потому что боятся тех, кто делает там закладки

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