Ярославским военным рассказали, что наркотики – это плохо

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-16T17:18:43+03:00

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В одной из войсковых частей на территории Ярославской области прошло мероприятие антинаркотической направленности. Военнослужащим сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области рассказали о том, как распознать наркомана, о вреде психоактивных веществ и объяснили, что ждет за употребление и распространение.

Отметим, что перед поступлением на службу, военных проверяют, не являются ли они наркопотребителями.

Вообще, такие мероприятия проводятся постоянно, чтобы предупредить распространение наркомании среди молодежи.

Напомним, наркоман, который избил прохожего, отнял ключи от квартиры и ограбил его семью, так и не признал свою вину в суде. А жители частного сектора в Красноперекопском районе вынуждены вырубать кусты вдоль неосвещенных дорог, потому что боятся тех, кто делает там закладки