В Ярославле наркоман избил прохожего, отобрал ключи от квартиры и ограбил семью

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-16T17:02:23+03:00

Наркоман и психопат в суде так и не признал свою вину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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28-летний ярославец отправится за решетку за то, что полтора года назад напал на прохожего, избил его, отобрал ключи от квартиры и ограбил. Дерзкое преступление было совершено в Брагино.

Все случилось в середине мая 2017 года. На улице Труфанова мужчина подошел к незнакомому молодому человеку, несколько раз ударил его и стал требовать деньги. Когда же тот сказал, что денег у него с собой нет, налетчик заставил парня привести его к себе домой и дать то, что ему нужно. Оказавшись уже в квартире потерпевшего, злоумышленник похитил восемь тысяч рублей. От шума проснулась мать парня и вызвала полицию.

Оказалось, что в декабре 2016 года налетчик вышел на свободу. А уже в начале января этого года правоохранители поймали злоумышленника, когда тот забирал из тайника на в подъезде дома на Ленинградском проспекте героин.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого хроническое психическое расстройство, которое к тому е осложняется пристрастием к наркотикам.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил ярославца к четырем с половиной годам колонии особого режима. Однако, преступник так и не признал свою вину