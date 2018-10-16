Мошенники чуть не заставили судебных приставов снять чужие миллионы с помощью фальшивых исполнительных листов
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Ярославские судебные приставы пресекли очень наглую аферу. Мошенники сразу в нескольких отделах попытались предъявить поддельные исполнительные листы и снять чужие деньги. Причем, суммы, которые злоумышленники хотели получить с помощью приставов – колоссальные. В Даниловском районном отделе – больше двух миллионов рублей, а в городском отделе – больше восьми!
Однако, махинация не удалась. Пристав-исполнитель сразу заподозрил неладное и все проверил в мировом суде, где подтвердили, что листы – фальшивка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается