За Волгой на остановке «Линейная» в Ярославле появится долгожданный светофор
Проблемный пешеходный переход на проспекте Авиаторов станет регулируемым
Фото: ОНФ Ярославль
Изменить размер текста:
На проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля, у остановки «Линейная» все-таки появится светофор. Напомним, после ремонта «зебра» отсюда исчезла, и жители вместе с активистами попросили у мэрии вернуть регулируемый пешеходный переход.
- Оставлять здесь переход нерегулируемым просто небезопасно, - отметил глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.
Просьбы жителей дошли до ДГХ и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Уже на этой неделе станет известно, как скоро на оживленном участке проспекта появится светофор