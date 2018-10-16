2018-10-16T16:22:45+03:00
Общество

За Волгой на остановке «Линейная» в Ярославле появится долгожданный светофор

Проблемный пешеходный переход на проспекте Авиаторов станет регулируемым
Роман Рыжиков
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Фото: ОНФ ЯрославльФото: ОНФ Ярославль
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На проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля, у остановки «Линейная» все-таки появится светофор. Напомним, после ремонта «зебра» отсюда исчезла, и жители вместе с активистами попросили у мэрии вернуть регулируемый пешеходный переход.

- Оставлять здесь переход нерегулируемым просто небезопасно, - отметил глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Просьбы жителей дошли до ДГХ и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Уже на этой неделе станет известно, как скоро на оживленном участке проспекта появится светофор

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