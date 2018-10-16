Ярославль-Главный официально стал объектом культурного наследия
Зданию главного городского вокзала присвоен новый статус
Новый статус позволит зданию сохранить первоначальный обликФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Вокзал Ярославль-Главный включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Это позволит сохранить первоначальный облик здания 1952 года постройки.
- Ярославль-Главный имеет архитектурную и градостроительную ценность, - отметил директор департаменты охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.
Здание было спроектировано известным московским архитектором Николаем Панченко. Сегодня вокзал – одна из ярких визитных карточек города.