2018-10-16T20:11:48+03:00
Общество

Ярославль-Главный официально стал объектом культурного наследия

Зданию главного городского вокзала присвоен новый статус
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Новый статус позволит зданию сохранить первоначальный обликНовый статус позволит зданию сохранить первоначальный обликФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Вокзал Ярославль-Главный включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Это позволит сохранить первоначальный облик здания 1952 года постройки.

- Ярославль-Главный имеет архитектурную и градостроительную ценность, - отметил директор департаменты охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Здание было спроектировано известным московским архитектором Николаем Панченко. Сегодня вокзал – одна из ярких визитных карточек города.

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