2018-10-16T13:57:31+03:00
Общество

В Рыбинском кадетском корпусе рабочие нашли вещи столетней давности

Среди них - монеты середины 19 века
Александр Клещев
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Под старым полом нашли монеты середины 19 века, кольцо, склянки, бутылки, осколки посуды, аптечные рецепты. Фото: телеканал "Рыбинск-40".Под старым полом нашли монеты середины 19 века, кольцо, склянки, бутылки, осколки посуды, аптечные рецепты. Фото: телеканал "Рыбинск-40".
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Во время ремонта в медблоке Рыбинского кадетского корпуса строители нашли вещи из прошлого столетия, сообщает телеканал «Рыбинск-40». Под старым полом нашли монеты середины 19 века, кольцо, склянки, бутылки, осколки посуды, аптечные рецепты и расписки.

- Судя по всему, раньше здесь находился либо тоже врачебный кабинет, либо аптека или дом управляющего - сказал директор Рыбинского кадетского корпуса Владимир Калагаев.

По его словам, корпус последний раз ремонтировали еще до начала Великой Отечественной войны. На найденной бутылке водки здесь есть указание «Главспирт» и дата - 1941 год.

Все находки изучат специалисты. Затем их включат в коллекцию музея Рыбинского кадетского корпуса.

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