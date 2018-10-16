В Рыбинском кадетском корпусе рабочие нашли вещи столетней давности

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-16T13:57:31+03:00

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Во время ремонта в медблоке Рыбинского кадетского корпуса строители нашли вещи из прошлого столетия, сообщает телеканал «Рыбинск-40». Под старым полом нашли монеты середины 19 века, кольцо, склянки, бутылки, осколки посуды, аптечные рецепты и расписки.

- Судя по всему, раньше здесь находился либо тоже врачебный кабинет, либо аптека или дом управляющего - сказал директор Рыбинского кадетского корпуса Владимир Калагаев.

По его словам, корпус последний раз ремонтировали еще до начала Великой Отечественной войны. На найденной бутылке водки здесь есть указание «Главспирт» и дата - 1941 год.

Все находки изучат специалисты. Затем их включат в коллекцию музея Рыбинского кадетского корпуса.