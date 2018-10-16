Владимир Путин наградил губернатора Дмитрия Миронова орденом Почета

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-16T13:07:21+03:00

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области

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Пока в других регионах губернаторы теряют свои посты, глава Ярославской области Дмитрий Миронов получает награды. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орден Почета Дмитрий Миронов получил с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи многолетнюю добросовестную работу». Ранее Владимир Путин поздравил губернатора Ярославской области с 50-летием. В телеграмме он выразил уверенность, что Миронов будет заботиться о качестве жизни людей..

Тем временем, Дмитрия Миронова продолжают отправлять на пост министра внутренних дел - на этом посту он, якобы, сменит Владимира Колокольцева.