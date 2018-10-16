Владимир Путин наградил губернатора Дмитрия Миронова орденом Почета
Пока в других регионах губернаторы теряют свои посты, глава Ярославской области Дмитрий Миронов получает награды. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Орден Почета Дмитрий Миронов получил с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи многолетнюю добросовестную работу». Ранее Владимир Путин поздравил губернатора Ярославской области с 50-летием. В телеграмме он выразил уверенность, что Миронов будет заботиться о качестве жизни людей..
Тем временем, Дмитрия Миронова продолжают отправлять на пост министра внутренних дел - на этом посту он, якобы, сменит Владимира Колокольцева.