В Ярославле в полночь разом вспыхнули три машины
Ночной пожар на улице Алмазной потуши за считанные минуты
На тушение трех автомобилей направили две пожарные машиныФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:
В полночь на улице Алмазной в Ярославле вспыхнул припаркованный у дома № 7 «Мерседес». Пламя перекинулось на два соседних автомобиля. На место немедленно выехали две пожарные машины. В 17 минут первого была объявлена локализация, а в 33 минуты шестеро пожарных полностью потушили пламя.
К счастью, никто из людей не пострадал. У «Мерседеса» выгорел моторный отсек, соседние автомобили также получили повреждения.
Напомним, на пепелище сгоревшего дома в Ярославской области нашли труп мужчины