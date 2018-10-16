В Ярославле в полночь разом вспыхнули три машины

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-16T12:40:27+03:00

На тушение трех автомобилей направили две пожарные машины Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В полночь на улице Алмазной в Ярославле вспыхнул припаркованный у дома № 7 «Мерседес». Пламя перекинулось на два соседних автомобиля. На место немедленно выехали две пожарные машины. В 17 минут первого была объявлена локализация, а в 33 минуты шестеро пожарных полностью потушили пламя.

К счастью, никто из людей не пострадал. У «Мерседеса» выгорел моторный отсек, соседние автомобили также получили повреждения.

Напомним, на пепелище сгоревшего дома в Ярославской области нашли труп мужчины