В Ярославской области пенсионера, уехавшего в лес на велосипеде, нашли мертвым
69-летний Юрий Визгалов заблудился
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В Ярославской области нашли мертвым 69-летнего Юрия Визгалова, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Мужчину начали искать накануне, 15 октября, вечером.
Пенсионер на велосипеде в лес в Переславском районе и заблудился.
- Мужчину нашли погибшим сегодня рано утром, - рассказали волонтеры «Лизы Алерт». - Приносим соболезнования родным и близким.
Напомним, на днях под Ярославлем нашли мертвой 83-летнюю Тамару Румянцеву. Ее искали три недели - пенсионерка ушла в лес за лапником. В том, что с ней случилось, разбирается полиция.