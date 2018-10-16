В Ярославской области пенсионера, уехавшего в лес на велосипеде, нашли мертвым

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-16T12:11:44+03:00

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В Ярославской области нашли мертвым 69-летнего Юрия Визгалова, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Мужчину начали искать накануне, 15 октября, вечером.

Пенсионер на велосипеде в лес в Переславском районе и заблудился.

- Мужчину нашли погибшим сегодня рано утром, - рассказали волонтеры «Лизы Алерт». - Приносим соболезнования родным и близким.

Напомним, на днях под Ярославлем нашли мертвой 83-летнюю Тамару Румянцеву. Ее искали три недели - пенсионерка ушла в лес за лапником. В том, что с ней случилось, разбирается полиция.