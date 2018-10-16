2018-10-16T12:07:03+03:00
Происшествия

Не мне – значит, никому. Мужчина из-за постоянной ревности зарезал свою сожительницу

В Ярославской области подозреваемый в убийстве 46-летней женщины предстанет перед судом
Роман Рыжиков
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Во время ссоры мужчина воткнул в живот женщины нож. Она скончалась в больницеВо время ссоры мужчина воткнул в живот женщины нож. Она скончалась в больницеФото: Роман Рыжиков
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В Ярославской области перед судом предстанет подозреваемый в убийстве своей сожительницы 53-летний житель Гаврилов-Яма. По версии следствия, мужчина зарезал 46-летнюю женщину в конце августа этого года.

Пара долгое время проживала вместе в одном из домов по улице Чапаева. Мужчина много пил и постоянно ревновал свою сожительницу. 29 августа он в очередной раз напился, и ревность вспыхнула сильнее, чем обычно. Во время ссоры мужчина схватил нож и воткнул его в живот подруге. Через какое-то время она скончалась в больнице.

Следователи собрали достаточные доказательства, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Обвиняемой под стражей.

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