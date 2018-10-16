Не мне – значит, никому. Мужчина из-за постоянной ревности зарезал свою сожительницу
В Ярославской области перед судом предстанет подозреваемый в убийстве своей сожительницы 53-летний житель Гаврилов-Яма. По версии следствия, мужчина зарезал 46-летнюю женщину в конце августа этого года.
Пара долгое время проживала вместе в одном из домов по улице Чапаева. Мужчина много пил и постоянно ревновал свою сожительницу. 29 августа он в очередной раз напился, и ревность вспыхнула сильнее, чем обычно. Во время ссоры мужчина схватил нож и воткнул его в живот подруге. Через какое-то время она скончалась в больнице.
Следователи собрали достаточные доказательства, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Обвиняемой под стражей.