Не мне – значит, никому. Мужчина из-за постоянной ревности зарезал свою сожительницу

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-16T12:07:03+03:00

Во время ссоры мужчина воткнул в живот женщины нож. Она скончалась в больнице Фото: Роман Рыжиков

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В Ярославской области перед судом предстанет подозреваемый в убийстве своей сожительницы 53-летний житель Гаврилов-Яма. По версии следствия, мужчина зарезал 46-летнюю женщину в конце августа этого года.

Пара долгое время проживала вместе в одном из домов по улице Чапаева. Мужчина много пил и постоянно ревновал свою сожительницу. 29 августа он в очередной раз напился, и ревность вспыхнула сильнее, чем обычно. Во время ссоры мужчина схватил нож и воткнул его в живот подруге. Через какое-то время она скончалась в больнице.

Следователи собрали достаточные доказательства, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Обвиняемой под стражей.